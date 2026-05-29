Мощный град в Ставропольском крае повредил самолет и сорвал рейс

Baza: град в Минеральных Водах повредил самолет и сорвал рейс в Петербург
Мощный град в Минеральных Водах повредил самолет авиакомпании «Россия» и сорвал рейс в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

28 мая Ставропольский край накрыла сильная гроза с ливнем и градом. Стихия бушевала всего полчаса, но за это время успела оставить без электричества целые районы, побить жилые дома и десятки машин. По данным Telegram-канала, в аэропорту Минеральных Вод после того, как непогода утихла, сотрудники обнаружили множественные вмятины на капотах двигателей Airbus A320. Судно принадлежит авиакомпании «Россия». Утверждается, что перевозчику пришлось менять борт на резервный самолет, который вылетел в Санкт-Петербург только спустя девять часов.

Сильный град прошел также 29 мая на севере Москвы, в районе Ленинградского проспекта.

27 мая на юге Подмосковья выпал настолько обильный град, что его приняли за снег. МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок. Синоптики связывают резкое похолодание с вторжением арктических воздушных масс, что для второй половины мая считается редким, но не беспрецедентным явлением.

