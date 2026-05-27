Мощный град в Подмосковье приняли за снег

В некоторых районах Московской области прошёл сильный град. В результате на земле образовалось «покрывало», напоминающее снежное, сообщает Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия», публикуя кадры последствий непогоды.

На видео можно заметить, что дороги и крыши выстланы белым «ковром». Комментаторы задаются вопросом: значит ли это, что в столичном регионе снова выпал снег?

В столичном МЧС ранее прсообщили о надвигающихся ливнях с грозами и сильным ветром. Ведомство выпустило экстренное штормовое предупреждение. Непогода продлится до вечера 27 мая.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого предупредил, что в последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. По его словам, такая ситуация может сложиться в некоторых районах области, в которых на фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки. Специалист отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

