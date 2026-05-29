Град пошел на севере Москвы

В на севере Москвы, в районе Ленинградского проспекта, начался сильный град. Об этом сообщает Агентство «Москва», публикуя кадры непогоды.

По видео, снятому из автомобиля, понятно, что в районе бушует непогода: дует сильный ветер и идет достаточно сильный град.

27 мая на юге Подмосковья выпал град, который оказался настолько обильным, что его даже приняли за снег. В связи с ухудшением погодных условий МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок до улучшения погодной ситуации.

Синоптики связывают резкое похолодание с вторжением арктических воздушных масс, что для второй половины мая считается редким, но не беспрецедентным явлением для центральной части России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь предупреждает, что аномальные холода с дождями, которые принесли в Москву «осеннюю» погоду с ливнями и градом, сохранятся в столице вплоть до последних дней весны.

Ранее в Минеральных Водах прошел мощный град.

 
