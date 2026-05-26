Москвичам рассказали, когда в регион вернется тепло

До конца мая погода в Москве и Подмосковье будет прохладная и дождливая, что характерно для конца апреля. Об этом aif.ru сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что в последнюю неделю мая температура воздуха в столичном регионе опустится ниже климатической нормы примерно на 6°C. Такая погода соответствует последней декаде апреля.

По словам эксперта, в начале июня холода уйдут из Москвы. Однако ожидать жары все еще не стоит.

«Расчеты показывают, что только в первой пятидневке июня температурный фон в столичном регионе вернется к норме. А норма в начале весны — это совсем не +30°C. В лучшем случае в дневные часы будет +20… +23°C», — подчеркнула специалист.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. Однако, по его словам, снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

Ранее синоптик предупредил о самом холодном дне в Москве на этой неделе.