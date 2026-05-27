Стало известно, когда из Москвы уйдут аномальные «осенние» холода

Аномальные холода с дождями, которые принесли в Москву «осеннюю» погоду с ливнями и градом, сохранятся в столице вплоть до последних дней весны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, погодная обстановка 27 мая формируется под действием тыловой части циклона. В среду днем температура воздуха в городе не превысит +12...+14°С, что на 6–7 градусов ниже климатической нормы для конца весны.

Кратковременные дожди будут идти ежедневно до 31 мая: расчетная норма осадков составит 5–6 литров на квадратный метр в сутки. В ночные часы столбики термометров опустятся до +1...+6°С, дневной прогноз — от +9 до +14°С.

На юге Подмосковья сегодня выпал град, который оказался настолько обильным, что его даже приняли за снег. В связи с ухудшением погодных условий МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок до улучшения погодной ситуации.

Синоптики связывают резкое похолодание с вторжением арктических воздушных масс, что для второй половины мая считается редким, но не беспрецедентным явлением для центральной части России.

