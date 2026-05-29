Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Турции автобус с туристами вылетел на встречку

В Турции 16 человек пострадали в ДТП с автобусом
SABAH

В Турции туристический автобус попал в аварию на трассе Аксарай — Невшехир, пострадали 16 человек. Об этом сообщает издание Sabah.

ДТП произошло утром 29 мая. Автобус выехал на разделительную полосу, а затем оказался на встречной. Водитель рассказал, что авария случилась на спуске. По его словам, он не превышал скорость, но автобус внезапно занесло из-за скользкой после дождя дороги. Группа туристов ехала из Стамбула в Невшехир на экскурсию по Каппадокии.

Всего в автобусе были 45 пассажиров, два водителя и один помощник. Как пишет издание, 16 человек получили легкие травмы. Их доставили в больницы неподалеку. Остальные пассажиры продолжили путь на другом автобусе. На место аварии прибыли экстренные службы.

24 мая автобус с туристами перевернулся на западе Турции. Авария произошла в провинции Чанаккале. Автобус направлялся из Анкары в Чанаккале и вылетел с трассы в поле. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.

Ранее автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!