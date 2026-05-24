В Турции перевернулся туристический автобус

В Турции 46 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом

На западе Турции перевернулся туристический автобус, пострадал водитель и 45 пассажиров. Об этом сообщила газета Türkiye.

Авария произошла в районе деревни Йылдыран провинции Чанаккале. Автобус направлялся из Анкары в Чанаккале. Утверждается, что он вылетел с трассы в поле. Причину аварии сейчас устанавливают правоохранители, пишет источник.

По данным газеты, всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Их состояние оценивается как хорошее, угрозы жизни нет.

До этого на юге Таиланда, в провинции Транг, опрокинулся автобус с 52 пассажирами. Более 40 получили травмы различной степени тяжести, 10 из них попали в больницы в тяжелом состоянии. Авария произошла в ночь на 15 февраля. Автобус следовал по маршруту Пхукет — Бетонг. Одной из возможных причин мог стать сон водителя.

Ранее автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии.