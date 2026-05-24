Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Турции перевернулся туристический автобус

В Турции 46 человек пострадали в аварии с туристическим автобусом
Emrah Gurel/AP

На западе Турции перевернулся туристический автобус, пострадал водитель и 45 пассажиров. Об этом сообщила газета Türkiye.

Авария произошла в районе деревни Йылдыран провинции Чанаккале. Автобус направлялся из Анкары в Чанаккале. Утверждается, что он вылетел с трассы в поле. Причину аварии сейчас устанавливают правоохранители, пишет источник.

По данным газеты, всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Их состояние оценивается как хорошее, угрозы жизни нет.

До этого на юге Таиланда, в провинции Транг, опрокинулся автобус с 52 пассажирами. Более 40 получили травмы различной степени тяжести, 10 из них попали в больницы в тяжелом состоянии. Авария произошла в ночь на 15 февраля. Автобус следовал по маршруту Пхукет — Бетонг. Одной из возможных причин мог стать сон водителя.

Ранее автобус с пассажирами опрокинулся в Мордовии.

 
Теперь вы знаете
Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!