В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности введен на территории Московской области из-за возможных заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о заморозках будет действовать с 21:00 мск 28 мая до 9:00 мск 30 мая. В ночные и утренние часы местами температура может опускаться до -2...0°C. Кроме того, до полуночи 30 мая в регионе действует желтый уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров — местами ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса.

До этого начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил РИА Новости, что в начале лета в Москве не стоит ждать тридцатиградусной жары.

Накануне советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что самыми холодными в московском регионе, а также в других областях Центральной России и Поволжья, станут четверг и пятница. В выходные при этом тоже не стоит ожидать возвращения температуры воздуха к климатической норме.

