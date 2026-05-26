Врач рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду

Диетолог Поляков: в жару следует есть овощи, фрукты и ягоды
Во время жаркой погоды особенно важно придерживаться правильного питания, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По словам эксперта, в жару стоит употреблять овощи, фрукты, ягоды и зелень. При этом не рекомендуется злоупотреблять соленой едой.

«Полностью соленую пищу нельзя исключать, чтобы не было нарушения электролитного баланса. Потея в жаркую погоду, человек с потом теряет и часть натрия, необходимого для обменных процессов», — предупредил врач.

Диетолог добавил, что в это же время особенно важно пить достаточное количество чистой воды. В день нужно употреблять не менее двух литров жидкости. Однако следует делать это не за один раз, а по 100-200 миллилитров на регулярной основе.

Помимо этого, в жаркие дни стоит исключить из рациона алкоголь, кофе и черный чай.

Врач, нутрициолог Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что дети, пожилые люди и животные сложнее всего переносят высокую температуру, поскольку они сильнее чувствует жажду и быстрее перегреваются. К еще одной группе риска эксперт отнесла домашних животных, которым всегда нужен доступ к воде и тени.

