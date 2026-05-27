Москвичам рассказали, когда ждать возвращения летней погоды

Самыми холодными в московском регионе, а также в других областях Центральной России и Поволжья, станут четверг и пятница. В выходные при этом тоже не стоит ожидать возвращения температуры воздуха к климатической норме. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Тем не менее, настоящее лето придет довольно быстро. Уже 1–2 июня регион начнет выбираться из «холодного плена». На юге Подмосковья и в центре Москвы ожидается +22 °C. А настоящий летний прорыв произойдет в первой декаде июня», — рассказал эксперт.

Есть большая вероятность, что с четвертого-пятого по седьмое-девятое июня температура достигнет +28 °C, добавил он.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега. По его словам, такая ситуация может сложиться в некоторых районах области, в которых на фоне общего похолодания возможны небольшие снежные осадки. Специалист отметил, что снег будет смешиваться с дождем и быстро таять, не достигая земли.

