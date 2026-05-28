Синоптик рассказал, какой погоды ждать в столице в начале лета

Синоптик Голубев: в Москве не стоит ждать 30-градусной жары в начале лета

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил РИА Новости, что в начале лета в Москве не стоит ждать тридцатиградусной жары.

«Тепло до плюс 24 градусов вернется в столицу на следующей неделе и с первых чисел июня установится примерно такая погода, но жары в плюс 30 градусов не стоит ожидать ближайшие две недели», — поделился Голубев.

Он уточнил, что до конца мая москвичам не стоит ждать температуры выше +18°C. Также возможны небольшие дожди.

Накануне советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что самыми холодными в московском регионе, а также в других областях Центральной России и Поволжья, станут четверг и пятница. В выходные при этом тоже не стоит ожидать возвращения температуры воздуха к климатической норме.

Есть большая вероятность, что с четвертого-пятого по седьмое-девятое июня температура достигнет +28 °C, добавил он.

