Мужчина попал под поезд, скрываясь от полиции

Арестованный британец выпрыгнул из полицейской машины и попал прямо под поезд

В британском графстве Хартфордшир арестованный мужчина выпрыгнул из полицейского фургона, пытаясь сбежать, но попал под колеса поезда. Об этом сообщает BBC.

Мужчина в возрасте около 40 лет выбрался из автомобиля полиции, когда тот стоял на автомагистрали. Его должны были отвезти в суд.

Побег состоялся примерно в 9:00 по местному времени, а в 9:40 стало известно, что мужчина попал под поезд, получив несовместимые с жизнью травмы.

27 мая в Турции бык, предназначенный для жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам, сбежал от хозяев и устроил погром в парикмахерской. Инцидент произошел в районе Султанбейли в Стамбуле. По данным местных СМИ, животное вырвалось на улицу, после чего ворвалось в ближайшую парикмахерскую.

Позже в Германии из зоопарка сбежала стая макак. Инцидент произошел в городе Виттен в Рурском регионе. По данным полиции, группа резус-макак сумела выбраться из вольера после того, как животные соскребли раствор между кирпичами стены.

Ранее в Германии полиция ликвидировала сбежавшего от дрессировщицы тигра.