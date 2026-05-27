На видео попало, как бык сбежал с бойни и разгромил парикмахерскую

Бык, которого хотели принести в жертву, сбежал и разгромил парикмахерскую

В Турции бык, предназначенный для жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам, сбежал от хозяев и устроил погром в парикмахерской, пишет Telegram-канал TRT Haber.

Инцидент произошёл в районе Султанбейли в Стамбуле. По данным местных СМИ, животное вырвалось на улицу, после чего ворвалось в ближайшую парикмахерскую.

На кадрах видно, что разъяренный бык разбил стеклянную витрину и повредил несколько кресел внутри салона. Владельцу заведения пришлось срочно эвакуировать людей.

Сообщается, что никто из сотрудников и клиентов не пострадал. Позже животное удалось поймать и вернуть владельцам. Видео последствий погрома быстро разошлось по соцсетям.

