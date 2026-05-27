Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На видео попало, как бык сбежал с бойни и разгромил парикмахерскую

Бык, которого хотели принести в жертву, сбежал и разгромил парикмахерскую

В Турции бык, предназначенный для жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам, сбежал от хозяев и устроил погром в парикмахерской, пишет Telegram-канал TRT Haber.
Инцидент произошёл в районе Султанбейли в Стамбуле. По данным местных СМИ, животное вырвалось на улицу, после чего ворвалось в ближайшую парикмахерскую.

На кадрах видно, что разъяренный бык разбил стеклянную витрину и повредил несколько кресел внутри салона. Владельцу заведения пришлось срочно эвакуировать людей.

Сообщается, что никто из сотрудников и клиентов не пострадал. Позже животное удалось поймать и вернуть владельцам. Видео последствий погрома быстро разошлось по соцсетям.

Ранее сообщалось, что в Банглад похожий на Трампа буйвол будет принесен в жертву. Животное весом около 700 килограммов живет на ферме недалеко от Дакки и ежедневно собирает толпы посетителей. Люди приезжают со всего региона, чтобы сделать с ним селфи.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!