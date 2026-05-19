Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

В Германии хищник «Королевы тигров» напал на кипера и сбежал

В Германии полиция ликвидировала сбежавшего от дрессировщицы тигра
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Германии тигр атаковал ухаживавшего за ним 73-летнего кипера и сбежал. Об инциденте, произошедшем в городе Шкойдиц к западу от Лейпцига, написало издание Bild.

По данным правоохранительных органов, пострадавший получил легкие ранения и был госпитализирован. Тигр после инцидента сбежал в ближайший сад. Он ушел приблизительно на 300 метров и пробыл снаружи не больше получаса, прежде чем приехала полиция.

Владелицей тигра была дрессировщица Кармен Цандер, известная под псевдонимом «Королева тигров». Она содержит десять диких кошек в стесненных условиях на территории промзоны, с 2022 года ей запрещено выставлять питомцев напоказ за деньги. Ее другие тигры во время происшествия не сбежали.

Власти требуют от Цандер обеспечить хищникам условия содержания, аналогичные тем, что есть у тигров в зоопарках, однако для этого недостаточно имеющейся плошади.

Накануне Цандер предстала перед судом после незаконного выступления с животными. Она объяснила, что зарабатывала на корм тиграм, потому что тратит на еду для зверей около €4,5 тысяч в месяц.

Мэр Шкойдица Райк Бергнер после инцидента потребовал урегулировать вопрос содержания тигров в промзоне и убрать их оттуда.

До этого в Египте трехлетняя девочка пострадала от нападения львенка в Национальном цирке. Девочку решили сфотографировать со львенком, во время съемки животное внезапно набросилось на ребенка и вцепилось когтями в лицо и голову. Несовершеннолетняя потеряла сознание, ее срочно доставили в больницу. Семья пострадавшей подала жалобу в прокуратуру, как выяснилось, фотограф взял львенка у дрессировщика без разрешения.

Ранее Запашный раскрыл причину поведения тигра, прыгнувшего к зрителям в цирке Ростова.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!