В Германии хищник «Королевы тигров» напал на кипера и сбежал

В Германии тигр атаковал ухаживавшего за ним 73-летнего кипера и сбежал. Об инциденте, произошедшем в городе Шкойдиц к западу от Лейпцига, написало издание Bild.

По данным правоохранительных органов, пострадавший получил легкие ранения и был госпитализирован. Тигр после инцидента сбежал в ближайший сад. Он ушел приблизительно на 300 метров и пробыл снаружи не больше получаса, прежде чем приехала полиция.

Владелицей тигра была дрессировщица Кармен Цандер, известная под псевдонимом «Королева тигров». Она содержит десять диких кошек в стесненных условиях на территории промзоны, с 2022 года ей запрещено выставлять питомцев напоказ за деньги. Ее другие тигры во время происшествия не сбежали.

Власти требуют от Цандер обеспечить хищникам условия содержания, аналогичные тем, что есть у тигров в зоопарках, однако для этого недостаточно имеющейся плошади.

Накануне Цандер предстала перед судом после незаконного выступления с животными. Она объяснила, что зарабатывала на корм тиграм, потому что тратит на еду для зверей около €4,5 тысяч в месяц.

Мэр Шкойдица Райк Бергнер после инцидента потребовал урегулировать вопрос содержания тигров в промзоне и убрать их оттуда.

До этого в Египте трехлетняя девочка пострадала от нападения львенка в Национальном цирке. Девочку решили сфотографировать со львенком, во время съемки животное внезапно набросилось на ребенка и вцепилось когтями в лицо и голову. Несовершеннолетняя потеряла сознание, ее срочно доставили в больницу. Семья пострадавшей подала жалобу в прокуратуру, как выяснилось, фотограф взял львенка у дрессировщика без разрешения.

Ранее Запашный раскрыл причину поведения тигра, прыгнувшего к зрителям в цирке Ростова.