В Германии из зоопарка сбежала стая макак, пишет Zeit.

Инцидент произошел в городе Виттен в Рурском регионе. По данным полиции, группа резус-макак сумела выбраться из вольера после того, как животные соскребли раствор между кирпичами стены.

Сбежавших обезьян пока не удалось поймать. При этом власти заявили, что животные не представляют опасности для людей.

Резус-макаки содержались в специальном заповеднике по соображениям защиты животных. Представители учреждения заверили полицию, что обезьяны очень умные, но при этом пугливые и стараются избегать контакта с людьми.

Местных жителей попросили не пытаться ловить животных самостоятельно. Всех, кто заметит обезьян во дворах или садах, просят сообщать об этом в полицию или пожарную службу.

Ранее в США из зоопарка украли черепах, находящихся под угрозой исчезновения.