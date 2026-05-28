«Радиостанция судного дня» передала еще два загадочных сообщения

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир второй раз в этот день и передала сразу два загадочных сообщения. В эфире прозвучали слова «вигвам» и «оттягивание», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

«НЖТИ 36569 ВИГВАМ 8311 9799», — прозвучало в эфире в 15:20 мск. Через четырнадцать минут, в 15:34 мск, «жужжалка» выдала: «НЖТИ 52399 ОТТЯГИВАНИЕ 7544 9495».

Сегодня утром «Радиостанция судного дня» вышла в эфир с тревожным сообщением «паранойя».

21 мая в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали шесть сообщений за сутки. Первое слово «жестокаин» появилось в 7:09, затем последовали «ляповнук», «блиноспас» и «вруновал». О них сообщалось в 9:10, а последними сигналами в 11:03 стали «королевна», «капосук» и «братошик».

До этого стало известно, что с начала 2026 года радиостанция УВБ-76 стала вещать активнее, чем в прошлом году. Так, в период с 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, хотя за полных три месяца 2025 года таких сообщений было 99.

Ранее местные жители заметили группу НЛО над Краснодарским краем.