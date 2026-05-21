В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало шесть сообщений за сутки, 21 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

Первое слово «Жестокаин» зафиксировали в 07:09 по московскому времени, вторыми были «Ляповнук», «Блиноспас» и Вруновал» — о них сообщили в 09:10 по мск, а последними сигналами в 11.03 мск были «Королевна», «Капосук» и «Братошик».

18 мая «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое сообщение, содержащее два слова. Так, в 20:13 мск в эфире прозвучали слова «рубидий» и «постомари». Предыдущее сообщение «бундотом» было передано 18 мая в 7:03 мск.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

