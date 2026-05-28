«Радиостанция судного дня» вышла в эфир с тревожным сообщением

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир. Сообщение опубликовано в относящемся к ней Telegram-канале.

«НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193», — говорится в посте, опубликованном в 11:12 мск.

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют «жужжалкой».

21 мая в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали шесть сообщений за сутки. Первое слово «жестокаин» появилось в 7:09, затем последовали «ляповнук», «блиноспас» и «вруновал». О них сообщалось в 9:10, а последними сигналами в 11:03 стали «королевна», «капосук» и «братошик».

До этого стало известно, что с начала 2026 года радиостанция УВБ-76 стала вещать активнее, чем в прошлом году. Так, в период с 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, хотя за полных три месяца 2025 года таких сообщений было 99.

