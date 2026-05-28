Местные жители заметили группу НЛО над Краснодарским краем

SHOT: группа НЛО в виде треугольника пролетела над Краснодарским краем
Местные жители заметили группу НЛО в виде треугольника в небе над Краснодарским краем. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, летающие шары быстро ушли в сторону Ставрополя.

«Очевидцы сообщали о странных светящихся объектах в районе Белореченска. Парень по имени Дмитрий рассказал, что аж несколько «летающих тарелок» выстроились в треугольник, после чего начали быстро «перемещаться по небу». Говорит, огоньки то появлялись, то исчезали, а спустя пару минут вообще улетели на северо-восток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аномалия вызвала интерес зарубежных уфологов и заинтересованных лиц. Скептики предположили, что это спутники Starlink или дроны. Однако этот случай не является первым для Кубани — в 1997 году в районе Белореченска уже видели странные геометрические фигуры в небе и следы на полях.

22 мая Пентагон опубликовал блок секретных файлов якобы об НЛО, состоящий из 51 видео. Большая часть роликов — современные. На одном из видео можно заметить темное пятно посреди светло-серого фона. Судя по ролику, кадры были получены «с помощью инфракрасного датчика, установленного на американской военной платформе» в зоне ответственности Северного командования в 2023 году.

Ранее ФБР рассекретило материалы об НЛО.

 
