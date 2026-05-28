Россиянам напомнили о выплатах за долгое супружество

В отдельных регионах для россиян установлены выплаты за долгий брак, их размер зависит от региона и длительности супружеской жизни. Об этом в беседе с RT напомнил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

В пример он привел Москву, где на 50-летний юбилей супружества горожанам выплачивают 29 651 рубль, на 55 лет – 37 062 рубля и так далее до 70-летия семьи, на которое полагается выплата в размере 44 473 рубля.

А семьям в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах размер выплат вычисляется по-другому – так, за 50-летие супружества полагается 50 тыс. рублей, за 55 лет – 55 тыс. рублей и далее. В Петербурге действует аналогичная схема расчета вплоть до 75-летнего юбилея, на который семейной паре выплачивают 75 тыс. рублей. При регистрации не в самом городе, а в Ленинградской области, выплаты снижаются в два раза, предупредил экономист.

Кроме того, такая же мера поддержки действует в Хабаровском крае, где семейным парам за 50-летний брак выплачивается 25 тыс. рублей.

«Опыт регионов, в которых есть меры поддержки пар, находящихся в браке длительное время, было бы интересно использовать и тем субъектам России, где пока такие выплаты не введены», — подчеркнул Балынин.

До этого председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), экс-сенатор Ольга Епифанова напомнила, что в России нет закона о единой сумме выплат за долгий брачный союз на федеральном уровне – такая поддержка оказывается регионами. Она также отметила, что наиболее крупные выплаты полагаются жителям Челябинской области – 150 тыс. рублей за 70 лет брака.

Для получения меры поддержки необходимо обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление, также это можно сделать через «Госуслуги», предоставив свидетельство о браке с подтверждением регистрации в конкретном регионе.

В Госдуме ранее предложили платить россиянам до 100 тыс. рублей за долгий брак.