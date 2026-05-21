В Госдуме предложили платить россиянам до 100 тыс. рублей за долгий брак

Депутат Панеш предложил каждый год делать выплаты к юбилеям брака
Депутат Госдумы от ЛДПР (Либерально-демократической партии России) Каплан Панеш предложил ввести для россиян ежегодную федеральную выплату за долгий брак, передает РИА Новости.

Парламентарий считает нужным выплачивать гражданам 5 тыс. руб. за пять лет совместной жизни, 10 тыс. руб. — за 10 лет и так далее с шагом в пять лет. Россияне, прожившие в браке 50 лет, смогут рассчитывать на повышенную выплату в 100 тыс. руб.

Панеш отметил, что долгие союзы становятся в РФ редкостью, а уровень разводов высокий. По его словам, долгие браки — опора общества и пример для подражания, поэтому их нужно поддержать.

«Это не просто материальная помощь. Это сигнал: мы ценим ваш выбор, мы уважаем ваш путь, мы хотим, чтобы молодые семьи равнялись на вас», — пояснил член Госдумы.

До этого глава наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил «потихоньку» снижать возраст вступления в брак, чтобы переломить негативные демографические и физиологические тенденции в стране.

