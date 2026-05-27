«Самой разыскиваемой преступнице» Германии дали 13 лет за серию грабежей

Tobias Schlie/Reuters

Экс-боевик «Фракции Красной армии» (RAF) Даниэла Клетте, которую называли самой разыскиваемой женщиной Германии, приговорена к 13 годам тюрьмы за серию вооруженных ограблений, совершенных ею за 30 лет, пока она скрывалась от правосудия. Такое решение вынес региональный суд Фердена, сообщает The Guardian.

65-летняя Клетте была признана виновной по шести эпизодам, включая особо тяжкий разбой в сговоре с похищением ради выкупа и незаконное хранение боевого оружия. Прокуроры требовали для нее максимально возможный срок — 15 лет. Защита настаивала на оправдании, утверждая, что доказательств причастности их клиентки к ограблениям недостаточно.

Сама подсудимая в начале процесса называла его политически мотивированным и клялась оставаться верной борьбе против «капитализма и патриархата». На улице возле здания суда собрались ее сторонники, скандировавшие «свободу Даниэле». Приговор женщина выслушала с безразличным видом.

Клетте арестовали в феврале 2024 года в ее квартире в берлинском районе Кройцберг. Она прожила около 20 лет под чужим именем, активно участвуя в жизни местного бразильского культурного центра и занимаясь капоэйрой. При обыске полиция изъяла у нее арсенал оружия, муляж базуки, поддельные документы, парики, золото и €240 тысяч наличными.

Считается, что найти Клетте помогли снимки с фестиваля культур, где она случайно попала в объектив и появилась в фоторепортаже о мероприятии.

Ее сообщники — 57-летний Буркхард Гарвег и 72-летний Эрнст-Фолькер Штауб — до сих пор на свободе. Совокупный ущерб от ограблений, которые они совершили с 1999 по 2016 годы, превышает €2 млн.

