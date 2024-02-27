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В Германии задержали террористку из «Фракции Красной Армии»

Полиция Берлина после 30 лет розыска задержала террористку Даниэлу Клетте

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Tobias Schlie/Reuters

В Берлине после тридцати лет розысков арестована террористка «Фракции Красной Армии» Даниэла Клетте. Об этом сообщает Telegram-канал издания Bild.

Арест был произведен силами полиции 26 февраля в районе Кройцберг немецкой столицы.

Клетте инкриминируется участие в подрыве тюрьмы в Вайтерштадт 27 марта 1993 года и нападение с применением огнестрельного оружия на посольство США в Бонне 13 февраля 1991 года.

Bild напоминает, что Клетте принадлежит к так называемому третьему поколению «Фракции Красной Армии» (RAF) — немецкой леворадикальной террористической организации, действовавшей в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Они совершали нападения на представителей государства, бизнесменов и политиков, считая себя последователями коммунистических, антифашистских и антиимпериалистических идей. Организация официально считается распущенной, розыск нескольких активных участников до сих пор продолжается.

17 февраля полиция ФРГ в результате спецоперации в Вуппертале задержала двух человек. Сообщалось, что один из них — 69-летний участник «Фракции Красной Армии» Эрнст-Фолькер Штаубе, его разыскивали 25 лет.

Ранее в Германии суд запретил украинским активистам проецировать фото на посольство РФ.

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