В Берлине у экс-участницы RAF нашли более килограмма золота и гранатомет

В квартире у задержанной ранее бывшей участницы леворадикальной группировки «Фракция Красной Армии» (RAF) Даниэлы Клетте нашли более килограмма золота, деньги и оружие. Об этом пишет Der Spiegel.

«Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота», — сказано в сообщении.

В шкафу с тайником были найдены €40 тысяч, автомат Калашникова, гранатомет и прибор для глушения сигналов. Были изъяты также телефоны и различные удостоверения личности.

Перед этим сообщалось, что спецназ Германии провел в Берлине спецоперацию по захвату двух «пенсионеров RAF» Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега. До этого в Берлине задержали их сообщницу Даниэлу Клеттэ. Все они — бывшие члены «Фракции Красной армии» — организации, ответственной за десятки нападений. Однако обвиняют Штауба, Гарвега и Клеттэ в преступлениях, которые не связаны с деятельностью организации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.