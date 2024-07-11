В доме 65-летней участницы RAF нашли склад с оружием

В доме 65-летней участницы немецкой «Фракции Красной армии» RAF Даниэлы Клетте нашли склад с оружием. Об этом пишет издание Bild.

Женщина провела в подполье свыше 20 лет и была задержана 26 февраля 2024 году в своей квартире. У нее на дому были обнаружены автомат Калашникова польского производства, старый чешский пистолет-пулемёт Samopal Vz. 48 1950-х годов и макет советского противотанкового ружья РПГ-7, а также электрошокер, парики, наручники и фальшивые бакенбарды. Также у нее нашли €240 тыс. и свыше 1 кг золота.

По данным прокуратуры, Клетте и ее два подельника — Эрнст Штауб и Буркхард Гарвег — в период с 1999 по 2016 год использовали это оружие для хищений из пунктов обмена и супермаркетов на сумму около €2,7 млрд. Штауб и Гарвег находятся в бегах на свободе. В полиции предполагают, что они могут быть вооружены.

Даниэла Клеттэ, Эрнст-Фолькер Штауб и Буркхард Гарвег принадлежали к третьему поколению «Фракции Красной армии». В Германии их называют «пенсионерами RAF». При этом отмечается, что полиция разыскивает их за преступления, которые не относятся к деятельности организации.

Ранее сообщалось, что в Берлине у Клетте нашли гранатомет.