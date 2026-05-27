Уехавшую из России политолога-иноагента заочно арестовали

Савеловский суд Москвы арестовал в заочном порядке политолога Марию Снеговую (признана в РФ иностранным агентом). Об этом в «Макс» сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

»[Суд] избрал в отношении Снеговой Марии Владиславовны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что назначенный судом срок исчисляется с момента фактического задержания фигурантки, а в случае экстрадиции или депортации в Россию – с момента ее передачи правоохранительным органам РФ.

В суде пояснили, что в отношении Снеговой возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Сила Российской Федерации.

Несколькими днями ранее МВД объявило ее в розыск. В апреле 2026 года Росфинмониторинг внес Снеговую в перечень террористов и экстремистов. В ноябре 2023 года Минюст РФ включил ее в реестр иностранных агентов.

В марте 2026 года суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) к восьми годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России. Суд также запретил ей в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и работой в интернете.

Ранее Минюст России дополнило реестр иноагентов пятью именами.