Российского политолога-иноагента объявили в розыск

Министерство внутренних дел России (МВД) объявило в розыск политолога Марию Снеговую (признана в РФ иностранным агентом). Ее данные появились в базе розыска ведомства.

В карточке Снеговой указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК) РФ. Какая именно статья послужила основанием для розыска, не уточняется.

В апреле 2026 года Росфинмониторинг внес Снеговую в перечень террористов и экстремистов. В ноябре 2023 года Минюст РФ включил ее в реестр иностранных агентов.

В марте 2026 года суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) к восьми годам колонии общего режима за фейки о Вооруженных силах России. Ей также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и работой в интернете, в течение четырех лет.

В феврале прошлого года МВД объявило в розыск политолога Ивана Преображенского (признан в РФ иностранным агентом). По данным Минюста, политолог выступал против спецоперации на Украине и распространял негативную информацию о действиях вооруженных сил.

