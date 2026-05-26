Володин заявил, что в России не ждут покинувших страну олигархов

Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нынешних условиях нельзя ожидать возвращения в Россию ряда покинувших страну олигархов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Зачем мы в этом зале вспоминаем о тех, кого уже и в стране нет? Им въезд назад заказан. Они там прячутся под лестницами от взрывов. Они теперь понимают, что они натворили. Но уже возврата им нет, поэтому что мы их всуе будем обсуждать? Нам надо заниматься своим развитием», — сказал Володин.

Так он прокомментировал предположения депутатов о том, что новый закон о десятилетних сроках давности по сделкам о приватизации работает в пользу бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

26 мая девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и шести других бывших топ-менеджеров «Роснано» около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн в (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) по проекту Plastic Logic.

9 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой.

Сам Чубайс обвинил «новых руководителей» госкорпорации «Роснано» в том, что они якобы инициировали «все эти решения», и заявил, что «все эти обвинения» против экс-топ-менеджеров госкорпорации «являются издевательством над законом».

Ранее Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции.

 
