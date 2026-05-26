Суд отклонил апелляции Чубайса по многомиллиардному иску «Роснано»

Суд утвердил взыскание с Чубайса и ответчиков более 5 млрд руб. по иску «Роснано»
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и шести других бывших топ-менеджеров «Роснано» около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн в (в сумме – более 5,5 миллиарда рублей по курсу на тот момент) по проекту Plastic Logic. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Решение первой инстанции по иску «Роснано» признать законным», — говорится в документе.

Уточняется, что апелляции подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск «Роснано», а также сама госкомпания, так как суд первой инстанции отклонил ее иски к одному из ответчиков.

27 апреля Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании Plastic Logic Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

9 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой.

Сам Чубайс обвинил «новых руководителей» госкорпорации «Роснано» в том, что они якобы инициировали «все эти решения», и заявил, что «все эти обвинения» против экс-топ-менеджеров госкорпорации «являются издевательством над законом».

Ранее Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции.

 
