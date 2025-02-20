Политолога Преображенского объявили в розыск

Политолога Ивана Преображенского (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.

«Разыскивается по статье УК», — отмечается на сайте.

Конкретную статью ведомство не уточняет.

Преображенского признали иностранным агентом в мае 2023 года. По данным Минюста, политолог, в частности, выступал против военных действий на Украине и распространял негативную информацию о действиях вооруженных сил.

В конце января Следственный комитет России сообщил, что рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) объявили в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении рэпера расследует Савеловский отдел следственного управления СК по Северному административному округу Москвы. Моргенштерна заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

По данным следствия, не позднее 21 марта 2024 года он в одном из мессенджеров и видеохостинге «осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».

Ранее в Госдуме призвали ужесточить ответственность для иноагентов.