В России заочно арестовали бывшего главу Генштаба ВСУ

СК заочно арестовал экс-главу Генштаба ВСУ Шаптале и объявил его в розыск

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Шаптале. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Шаптала занимал должность начальника Генштаба ВСУ с июля 2021 года по февраль 2024 года.

«Следствием установлена его причастность к проведению военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР», — заявили в СК.

Отмечается, что в результате этих действий не выжили 5 тысяч человек, пострадали свыше 13 тысяч мирных жителей.

В отношении Шапталы вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован, добавили в ведомстве.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. Из-под завалов удалось извлечь несколько пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, удар по зданиям колледжа был нанесен с помощью четырех беспилотников самолетного типа.

