Путин встретился с выпускниками программы «Время героев» в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками кадровой программы «Время героев» в Екатерининском зале Кремля, передает РИА Новости.

Участниками встречи стали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, начальник штаба «Юнармии» Владислав Головин, министр труда и социального развития Северной Осетии Юрий Абаев, глава «Движения Первых» Артур Орлов.

Кроме того, на встречу с президентом прибыли заместитель начальника департамента социального развития РЖД Владимир Сайбель, главный советник Управления президента по вопросам мониторинга социальных процессов Денис Диденко и директор департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения Игорь Юргин.

Программу «Время героев» с 2024 года проводит Высшая школа госуправления президентской академии вместе с платформой «Россия – страна возможностей». За два года ее работы 70 из 82 выпускников были назначены на ответственные должности в систему государственного и муниципального управления, госкомпании и институты развития. По словам Путина, эта программа призвана помочь участникам СВО продолжить путь служения Родине, поскольку полученный ими в ходе боевых действий опыт очень полезен на госслужбе.

Ранее участника программы «Время героев» назначили зампредом правительства Ивановской области.

 
