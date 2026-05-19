Участник «Времени героев» стал зампредом правительства Ивановской области

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на пост заместителя председателя правительства Ивановской области. Об этом сообщается на сайте программы.

В июне 2025 года Емельянов стал одним из 85 участников второго потока «Времени героев». Как рассказал его наставник, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, по итогам стажировки в регионе он сделал Емельянову предложение войти в команду администрации области.

«Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области», — приводятся в сообщении слова Воскресенского.

Емельянов за боевые заслуги получил два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «За отвагу».

15 мая участник программы «Время героев» Павел Гречко был назначен на пост главного федерального инспектора по Ростовской области аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе. Уточняется, что в начале лета прошлого года Гречко стал одним из 85 слушателей второго потока программы. Его наставником стал полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Ранее участники «Времени героев» и «Школы губернаторов» возглавили две области.