Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Общество

Участник «Времени героев» стал зампредом правительства Ивановской области

Участник «Времени героев» Емельянов стал зампредом ивановского правительства
Telegram-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на пост заместителя председателя правительства Ивановской области. Об этом сообщается на сайте программы.

В июне 2025 года Емельянов стал одним из 85 участников второго потока «Времени героев». Как рассказал его наставник, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, по итогам стажировки в регионе он сделал Емельянову предложение войти в команду администрации области.

«Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области», — приводятся в сообщении слова Воскресенского.

Емельянов за боевые заслуги получил два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль «За отвагу».

15 мая участник программы «Время героев» Павел Гречко был назначен на пост главного федерального инспектора по Ростовской области аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе. Уточняется, что в начале лета прошлого года Гречко стал одним из 85 слушателей второго потока программы. Его наставником стал полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Ранее участники «Времени героев» и «Школы губернаторов» возглавили две области.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!