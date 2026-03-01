Настоящая элита: итоги двух лет реализации программы «Время Героев»

Ровно два года назад, 1 марта, была запущена программа «Время героев», нацеленная на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях и развития социально значимых проектов.

От идеи к реализации

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля 2024 года в своем ежегодном послании федеральному собранию объявил об идее создать специальную кадровую программу для ветеранов и участников СВО.

«Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев». Эта идея, не буду скрывать, пришла мне в голову, когда я встречался со студентами – участниками специальной военной операции в Петербурге. Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты», — сказал тогда президент.

Он отметил, что «настоящая элита России – это те, кто служит стране, труженики и воины, надежные и проверенные, доказавшие свою преданность России».

Как это работает

Программа реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей». Всего для отбора на программу существует три критерия: мужество и проявленный в зоне СВО героизм, актуальный управленческий опыт и управленческий потенциал.

Образовательная программа рассчитана на два года и разделена на четыре тематических блока: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Также участники программы проходят стажировки у наставников и занимаются практической работой.

Спикерами на программе по поручению Владимира Путина выступают представители руководства администрации президента РФ, члены правительства, главы субъектов, эксперты Президентской академии и мастерской управления «Сенеж». Среди спикеров — помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Администрация Президента России

Как отмечает Герой России, участник программы «Время героев», начальник штаба «Юнармии» Владислав Головин, системная работа с молодежью – основа будущего России.

«Знания, полученные на программе и в процессе работы с наставником, помогают грамотно выстраивать этот процесс на долгосрочную перспективу. Мы – ветераны и участники СВО – видим свое служение в том, чтобы передавать новому поколению ключевые созидательные ценности: уважение к нашей истории, понимание гражданского долга и ответственность за развитие России», — говорит он.

Участники программы

В мае 2024 года к обучению на первом потоке приступили 83 человека, среди которых 21 Герой России, 62 кавалера ордена Мужества, 34 обладателя медали «За отвагу».

Обучение второго потока началось 7 июня 2025 года в Мастерской управления «Сенеж». Всего во втором потоке участвуют 85 человек: 70 кадровых военных Минобороны России, пять добровольцев, восемь ветеранов СВО, двое сотрудников Росгвардии. Среди них 32 человека являются Героями России, 72 – кавалеры ордена Мужества, а еще 37 участников отмечены медалью «За отвагу».

Некоторые из участников первого и второго потоков встречались с Владимиром Путиным. Например, генеральный директор научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Самара» Константин Яшин сопровождал Владимира Путина в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» 28 января 2025 года. Также участник программы «Время героев», председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов 27 марта 2025 года представил Владимиру Путину план развития организации.

Администрация Президента России

Кроме того, 12 июня 2025 года Владимир Путин провел в Кремле встречу с участниками первого и второго потоков программы. Президент поздравил всех присутствовавших с Днем России.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время», — отмечал президент.

Как рассказывает участник первого потока программы «Время героев», генеральный директор по стратегическим проектам АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса» Евгений Мишин, настоящая команда формируется там, где есть значимая цель.

«Для нас такой целью стало продолжение службы России, но уже в новом, гражданском качестве. За два года плотной работы с экспертами программы, преподавателями и наставниками мы стали сильным коллективом, который понимает всю меру ответственности перед гражданами. Мы готовы браться за масштабные проекты и вместе, плечом к плечу, обеспечивать уверенное развитие государства на десятилетия вперед», — говорит он.

Назначения на ответственные должности

По состоянию на 25 февраля 2026 года уже более 80 участников первого и второго потока программы «Время Героев» получили назначения на ответственные должности. Герой ДНР Артем Жога был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой России Игорь Юргин стал директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения РФ, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами и двух орденов Мужества Сергей Карасев назначен заместителем главы городского округа Самара.