18 семей ждут завершения спасательной операции после удара по колледжу в ЛНР

Омбудсмен Швенк: 18 семей ждут итогов спасательной операции в колледже в ЛНР

Почти 20 семей ждут итогов поисково-спасательных мероприятий после ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в республике Инна Швенк, ее цитирует РИА Новости.

«В настоящее время обратилось 18 семей, которые ожидают результатов поисково-спасательных мероприятий», — сказала она.

До этого уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что под завалами общежития колледжа в Старобельске могут находиться до 18 детей. По ее данным, число пострадавших выросло выросло до 39.

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. По последним данным, четырех человек спасти не удалось, еще 40 пострадали. В момент удара в здании находились 86 детей.

После атаки пятиэтажное общежитие обрушилось до второго этажа. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что здание «практически сложилось».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также сообщал, что под завалами могут оставаться до 18 студентов и преподавателей колледжа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее глава Минпросвещения Кравцов заявил о помощи пострадавшим после удара по общежитию в ЛНР.