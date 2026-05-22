«Чудовищное преступление»: в Кремле отреагировали на удар по колледжу в ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Луганской народной республики.

«Чудовищное преступление. Очередное преступление киевского режима», — заявил он.

Он обратил внимание, что удар был нанесен по образовательному объекту, где находились дети и молодые люди. Песков также заявил, что причастные к этому должны понести ответственность, а главной задачей сейчас остается помощь людям, которые могут находиться под завалами.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили около 40 человек. Нескольких пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, нескольких человек спасти не удалось.

По предварительной информации, под обломками разрушенного здания могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Следствие считает, что удар по административным зданиям и общежитию колледжа нанесли четырьмя беспилотниками самолетного типа.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что виновные в атаке на колледж в Старобельске в ЛНР понесут наказание.