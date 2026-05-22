Кравцов заявил о помощи пострадавшим после удара по общежитию в ЛНР

Минпросвещения России окажет всю необходимую помощь пострадавшим после атаки на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он заявил, что министерство разделяет боль пострадавших и держит ситуацию на постоянном контроле. Кравцов подчеркнул, что колледжу и всем пострадавшим окажут необходимую поддержку.

Также в Минпросвещения сообщили, что в ЛНР направили специалистов из Москвы для оказания экстренной психологической помощи.

В ночь на 22 мая после массированного удара беспилотников произошло обрушение общежития Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.

В момент атаки в здании находились 86 студентов. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнял, что во время удара в общежитии были подростки от 14 до 18 лет. По его данным, ранения получили 35 человек. Нескольких пострадавших спасатели достали из-под завалов, но одного человека спасти не удалось.

По предварительной информации, под обломками разрушенного колледжа могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, удар по административным зданиям и общежитию колледжа нанесли с помощью четырех беспилотников самолетного типа.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что виновные в атаке на колледж в Старобельске в ЛНР понесут наказание.

 
