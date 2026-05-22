Львова-Белова сообщила новые данные о пострадавших после атаки на колледж в ЛНР

Львова-Белова: под завалами колледжа в Старобельске могут оставаться 18 детей
Под завалами общежития колледжа в Старобельске после атаки ВСУ могут оставаться до 18 детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она добавила, что количество детей, получивших ранения различной степени тяжести, выросло до 39 человек.

Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. По последним данным, четырех человек спасти не удалось, еще 40 пострадали. В момент удара в здании находились 86 детей.

После атаки пятиэтажное общежитие обрушилось до второго этажа. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что здание «практически сложилось».

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также сообщал, что под завалами могут оставаться до 18 студентов и преподавателей колледжа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал атаку чудовищной. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением. После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о помощи пострадавшим после удара по общежитию в ЛНР.

 
