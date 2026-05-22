Бывшая помощница Байдена выбрала российский регион, куда хотела бы переехать

Экс-помощница Байдена Тара Рид согласилась переехать в Нижегородскую область
Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что хотела бы переехать в Нижегородскую область — ее привлекают природа региона, возможность завести лошадь и найти баланс между городской жизнью и спокойствием. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

Рид уже бывала в Нижнем Новгороде, каталась на канатной дороге и теперь рассматривает область для постоянного проживания. Об этом она заявила корреспонденту издания после панельной дискуссии «Женщина нового кода: мягкая сила в эпоху перемен» на ЦИПР.

По словам экс-помощницы Байдена, она изначально приехала в Москву в отпуск в 2023 году и не планировала оставаться надолго, но потом приняла участие в передаче на Первом канале с депутатом Госдумы Марией Бутиной, где поделилась информацией о «режиме Байдена». После этого против нее якобы были задействованы ресурсы американских СМИ, Минюста и ФБР.

Рид утверждает, что из-за угрозы ареста в США она обратилась за советом к Бутиной по вопросу убежища и подала заявку на получение российского гражданства. В результате в сентябре 2025 года по указу президента России Владимира Путина ей вручили паспорт гражданки РФ.

Рид пояснила, что в России чувствует себя свободно и может заниматься творчеством, а в США, по ее мнению, власти не заботятся о населении. Она признавала, что получение российского гражданства изначально было для нее вынужденным шагом, но потом, узнав страну получше, она в нее влюбилась..

Ранее Тара Рид раскритиковала образ России в Голливуде.

 
