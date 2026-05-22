В Ярославле возобновили прерванное движение в сторону Москвы

В Ярославле возобновили прерванное из-за дронов движение в сторону Москвы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил в Telegram-канале об отмене перекрытия перекрестка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги в Ярославле.

Движение на выезде из города по направлению к Москве, ранее перекрытое из-за атаки беспилотников, было возобновлено.

В ночь на 22 мая Евраев заявлял, что движение перекрывалось в целях безопасности от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

За ночь над Россией был уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника удалось сбить над девятью российскими регионами и Каспийским морем.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.