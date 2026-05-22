Из-за атаки беспилотников перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Евраев: из-за атаки БПЛА перекрыто движение из Ярославля в сторону Москвы

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

По его словам, движение было перекрыто в целях безопасности от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал Евраев.

До этого губернатор Ярославской области заявил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

За ночь над Россией был уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника удалось сбить над девятью российскими регионами и Каспийским морем.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.