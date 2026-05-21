Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Пермском крае приняли уточнения в закон о торговле вейпами

В Пермском крае запретят хранять и распространять вейпов
Алексей Майшев/РИА Новости

Парламент Пермского края принял закон о запрете хранения и распространения вейпов в регионе. Об этом говорится на сайте губернатора и краевого правительства.

В регионе будут действовать запреты на розничную торговлю, хранение и распространение никотинсодержащей продукции, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Штрафы за нарушение запрета будут варьироваться в диапазоне от 15 тыс. до 100 тыс. руб. Закон вступит в силу осенью 2026 года.

Накануне зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал «Газете.Ru», что в ближайшее время вступит в силу обновленный ГОСТ на вейпы — на упаковках будут предупреждающие надписи, а на самих устройствах больше не будет красочных картинок и мини-игр.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета продажи вейпов на территории страны. Очередная просьба об этом поступила от главы общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской.

Ранее главный пульмонолог России развеял миф о «болезни вейперов».

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!