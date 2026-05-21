В Пермском крае приняли уточнения в закон о торговле вейпами

Парламент Пермского края принял закон о запрете хранения и распространения вейпов в регионе. Об этом говорится на сайте губернатора и краевого правительства.

В регионе будут действовать запреты на розничную торговлю, хранение и распространение никотинсодержащей продукции, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Штрафы за нарушение запрета будут варьироваться в диапазоне от 15 тыс. до 100 тыс. руб. Закон вступит в силу осенью 2026 года.

Накануне зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал «Газете.Ru», что в ближайшее время вступит в силу обновленный ГОСТ на вейпы — на упаковках будут предупреждающие надписи, а на самих устройствах больше не будет красочных картинок и мини-игр.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета продажи вейпов на территории страны. Очередная просьба об этом поступила от главы общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской.

Ранее главный пульмонолог России развеял миф о «болезни вейперов».