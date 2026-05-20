В Госдуме назвали вейпы «никотиновым волком в овечьей шкуре»

В ближайшее время вступит в силу обновленный ГОСТ на вейпы — на упаковках будут предупреждающие надписи, а на самих устройствах больше не будет красочных картинок и мини-игр. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Вейпы выглядят, как игрушки. Яркий корпус с веселенькими надписями и мультяшками, встроенные мини-игры и плееры — выглядит безопасно, сбивает с толку. Вроде бы и не табачная и никотинсодержащая продукция, а что-то совсем безобидное. Новую игрушку не хочется выпускать из рук. Получается никотиновый волк в овечьей шкуре с бантиками и блестками. В скором времени вступит в силу обновленный ГОСТ, который отменит всю эту обманчивую мишуру. На упаковках появятся предупреждающие надписи — такие же, как на пачках сигарет. Уберут «веселые картинки» с фруктами и встроенные игры. В целом вейпы перестанут смахивать на игрушки», — заявил он.

При этом Толмачев исключил полный запрет вейпов в России — он не сработает.

«Во-первых, может случиться уход продукции на черный рынок, как было с антиалкогольными кампаниями. Во-вторых — контрабанда, подпольное производство некачественных аналогов, суррогаты. В-третьих — появление более опасных подделок и аналогов в «дикой зоне». В-четвертых, угроза потери людьми рабочих мест. Кроме того, запретит один регион — люди поедут покупать вейпы в другом. Наконец, есть сложность с тем, чтобы убедить общество в том, что ароматный сладкий дым вреднее, чем горький табачный. Сейчас мы стоим на развилке, которая определит судьбу вейпов. А еще подобных им видов никотинсодержащей продукции — и в целом повлияет на регулирование «промежуточных» продуктов, которые содержат вредные для здоровья ингредиенты. Например, снюс. Он запрещен. Однако продавцы придумали уловку: уменьшили в составе количество действующего вещества буквально на пару миллиграмм, придумали новое торговое название, упаковали в «безобидную» баночку — и продают в каждом ларьке», — отметил он.

Ранее главный пульмонолог России развеял миф о «болезни вейперов».