Главный пульмонолог России развеял миф о «болезни вейперов»

Первый МГМУ: облитерирующий бронхиолит не связан с курением вейпов

Термин «попкорновая болезнь», который часто связывают с электронными сигаретами и вейпами, появился еще в начале 2000-х годов и изначально не имел отношения к курению, рассказал главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Речь идет об облитерирующем бронхиолите — тяжелом хроническом заболевании легких, при котором воспаляются и сужаются бронхиолы, то есть мелкие дыхательные пути. Первые массовые случаи были зарегистрированы среди сотрудников фабрики по производству попкорна в американском штате Миссури. Позже выяснилось, что причиной стал диацетил — ароматизатор, применявшийся при производстве попкорна.

По словам Авдеева, «попкорновая болезнь» и EVALI — так называемая «болезнь вейперов» — это разные состояния.

«Облитерирующий бронхиолит — это обструкция мелких бронхов. А поражения легких, которые мы видим при современных видах курения, относятся к диффузным. И это влечет за собой другой спектр заболеваний», — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что среди пользователей электронных сигарет действительно описаны отдельные случаи облитерирующего бронхиолита, однако доказанной связи между вейпами и этим заболеванием пока нет.

Сейчас врачи продолжают наблюдать за последствиями использования электронных сигарет и других альтернативных устройств для курения. По словам Авдеева, для получения репрезентативных данных нужен более длительный период наблюдений.

При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что в долгосрочной перспективе новые виды курения могут привести к тем же проблемам с легкими, что и обычные сигареты.

Пульмонолог также подчеркнул, что снижение числа курильщиков традиционного табака в России не означает уменьшения рисков для дыхательной системы.

«Любой вид вдыхания теплого пара вреден для эпителия дыхательных путей», — отметил он, добавив, что представление о меньшем вреде электронных сигарет остается заблуждением.

