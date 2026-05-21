В российском городе отменили массовые мероприятия из-за атак БПЛА

Власти Сызрани в Самарской области отменили все массовые мероприятия до конца недели. Об этом сообщили в администрации городского округа.

«В связи с событиями в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели», — говорится в публикации.

Утром 21 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов по городу два человека получили несовместимые с жизнью травмы, есть и пострадавшие. Глава региона напомнил о запрете на съемку последствий атаки и добавил, что приближаться к обломкам дронов опасно.

Кроме того, в результате ночных ударов украинских дронов по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили три человека.

Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 121 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над девятью российскими регионами и Каспийским морем.

Ранее генсек НАТО признал, что сбитый над Эстонией беспилотник оказался украинским.