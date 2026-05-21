Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Белгородской области в результате атак беспилотников ранены три человека

Оперштаб: в Шебекинском округе в результате ударов БПЛА пострадали три человека
Оперштаб Белгородской области

В результате ночных ударов украинских дронов по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили три человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Шебекино беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Находившихся в машине двух молодых людей бойцы самообороны доставили в больницу. Один из пострадавших получил минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения живота, другой — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки.

В поселке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по автомобилю «Газель», в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Позже он будет переведен в одну из больниц областного центра.

19 мая стало известно, что в Шебекино в результате детонации украинского дрона пострадал местный житель. Он получил акубаротравму.

Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!