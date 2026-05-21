В Белгородской области в результате атак беспилотников ранены три человека

Оперштаб: в Шебекинском округе в результате ударов БПЛА пострадали три человека

В результате ночных ударов украинских дронов по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили три человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Шебекино беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Находившихся в машине двух молодых людей бойцы самообороны доставили в больницу. Один из пострадавших получил минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения живота, другой — слепые осколочные ранения ноги и грудной клетки.

В поселке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по автомобилю «Газель», в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Позже он будет переведен в одну из больниц областного центра.

19 мая стало известно, что в Шебекино в результате детонации украинского дрона пострадал местный житель. Он получил акубаротравму.

Ранее ВСУ атаковали машину скорой помощи в Белгородской области.