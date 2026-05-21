Война США и Израиля против Ирана
При атаке на Сызрань погибли два человека

Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Два человека погибли в результате атаки беспилотников на Сызрань, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаю: из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — написал он.

Губернатор напомнил о запрете на съемку последствий атаки и добавил, что приближаться к обломкам дронов опасно.

Утром в четверг стало известно, что в результате атак беспилотников на два автомобиля в Шебекинском округе Белгородской области ранения получили три человека.

Помимо этого, в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах Ростовской области сбили более 30 беспилотников. После падения обломков возникло два лесных пожар.

Ранее ВСУ при атаке на Белгород повредили три квартиры и пять машин.

 
