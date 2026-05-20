Генсек НАТО признал, что сбитый над Эстонией беспилотник оказался украинским

Генсек НАТО Рютте: сбитый в небе над Эстонией беспилотник был украинским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции перед заседанием министром иностранных дел стран блока в Швеции признал, что сбитый накануне на территории Эстонии беспилотный летательный аппарат был украинским. Его слова приводит РИА Новости.

«Это был украинский дрон», — сказал он.

20 мая телерадиокомпания ERR, сославшись на министра обороны Эстонии Ханно Певкура, сообщила, что Таллин после уничтожения украинского дрона в эстонском небе уведомил Киев о крайней важности предотвращения попадания его беспилотников в воздушное пространство стран — членов НАТО.

19 мая в Эстонии впервые сбили беспилотник, прилетевший с территории Украины. Дрон был уничтожен экипажем румынского истребителя F-16, участвующего в миссии Североатлантического альянса по патрулированию неба стран Балтии. Впоследствии Таллин заявил, что не разрешал использовать свое воздушное пространство для пролета дронов. Сообщалось, что Киев якобы принес извинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о пролетах украинских БПЛА над странами Балтии.