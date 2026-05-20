На севере Москвы загорелся рынок

РИА Новости: торговые ряды загорелись на рынке «Левша» на севере Москвы

На рынке «Левша» на севере Москвы загорелись торговые ряды. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о пожаре в торговых рядах рынка «Левша» по адресу: Новосходненское шоссе, 166», — сказали агентству.

По последним данным, в 17:24 мск возгорание ликвидировали. Сейчас идет проливка и разборка сгоревших конструкций, уточнил источник.

Информация о пострадавших уточняется. Официальных комментариев о случившемся и других подробностей на момент публикации нет.

Накануне в селе Белый Раст Московской области загорелись склады. Изначально сообщалось, что огонь распространился на площадь три тысячи «квадратов». Позднее стало известно, что площадь пожара составляет около 5 тыс. квадратных метров.

Позже столичная прокуратура заявила, что точные причины пожара на складе в Подмосковье установит пожарно-техническая экспертиза.

Ранее в Ижевске эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара на балконе.