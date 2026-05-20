Одного из пострадавших детей в школе Севастополя доставили в больницу без сознания

112: пострадавших детей при обрушении балкона в крымской школе госпитализировали
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Одного из детей, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя, доставили в больницу без сознания. Об этом сообщает «112».

«Остальные девять детей также госпитализированы: пять с травмами средней тяжести и четыре — с ушибами и ссадинами», — говорится в публикации.

20 мая в школе Севастополя рухнул балкон с учащимися, десять человек пострадали. По данным 112, инцидент произошел в Нахимовском районе в школе № 13. Школьники вышли на балкон, чтобы с фотографироваться и в этот момент он обвалился.

В марте в поселке Морозкино Челябинской области произошло обрушение облицовочной кладки стены спортивного зала школы 1984 года постройки.

В начале февраля в Новосибирской области обрушилась крыша здания школы в селе Репьево. Там на площади в 100 кв. м рухнула стропильная система части кровли здания.

Ранее в петербургской гимназии обрушился потолок.

 
